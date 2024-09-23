Массовая авария с автобусами, грузовиком и такси произошла в Подмосковье

В Подмосковье произошло массовое ДТП, образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Варшавского и Расторгуевского шоссе. Столкнулись два автобуса, автомобиль такси и самосвал. На кадрах с места происшествия видно легковую машину, которую смяло между грузовиком и общественным транспортом.

Сообщается, что в результате произошедшего на месте аварии затруднено движение. Образовалась многокилометровая пробка.

На месте инцидента работают четыре бригады скорой помощи. Информации о пострадавших не поступало.

До этого два грузовика столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе Волгоградского проспекта.

Ранее в Сочи парализовало движение по федеральной трассе из-за ДТП.