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Блогер, обративший внимание на грудь «Родины-матери», хочет закрыть заседание суда от журналистов

Блогер Ахияретдинов, призвавший прикрыть «Родину-мать», попросит закрыть суд от журналистов

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Кирилл Брага/РИА Новости

Активисту из Башкирии Расулу Ахияретдинову, предложившему одеть монумент «Родина-мать зовет!», грозит пять лет тюрьмы по статье о реабилитации нацизма. Сам он заявил «Газете.Ru», что попросит провести суд в закрытом режиме без журналистов.

«Я буду ходатайствовать, чтобы это было в закрытом режиме, чтобы никаких таких журналистов у меня на суде не присутствовало. Я не хочу никаких конфронтаций межрелигиозных, межнациональных или каких-то раздуваний. Не нужно из этого делать больших событий. Пусть решит суд, а там уже будет видно, что и как. Решил, что пусть будет, как будет», — сказал он.

8 февраля активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов обратился к президенту России с просьбой переделать главную скульптуру мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!» авторства советского скульптора Евгения Вучетича. Активист выразил мнение, что одежда на монументе выглядит слишком откровенно и провокационно — а «люди ходят и смотрят на ее грудь». Ахияретдинов считает, что на Родину-мать не нужно надевать хиджаб, но можно «надеть платочек на плечи или руки». После этого Ахияретдинов записал еще одно видео — с извинениями.

На следующий день, 9 февраля, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении активиста, который записал видеоролик, содержащий «высказывания об оскорблении чувств верующих». Позже Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Ахияретдинова.

23 сентября прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу о реабилитации нацизма, блогеру может грозить до пяти лет тюрьмы. Отмечается, что активист полностью признал свою вину.

Ранее блогера из Удмуртии задержали за оскорбление памяти героев ВОВ.

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