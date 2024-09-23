Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили запретить тетради с «аморальными» обложками

В СФ хотят запретить выпуск тетрадей с обложками, нарушающими моральные нормы

close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

В России могут запретить продавать тетради с обложками, которые противоречат «моральным и этическим нормам». Как пишет ТАСС, поручение проработать этот вопрос сенатору Людмиле Скаковской дал комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Аргументируя необходимость введения контроля за выпуском тетрадей, Скаковская в ходе выступления на заседании комитета рассказала о случае в Твери, где появились тетради по русскому языку, на которых была изображена карикатура с мужчиной в ушанке, высовывающим язык, раскрашенный в триколор. По ее словам, тверитян эти тетради очень возмутили.

«У нас в школе, в образовательном процессе идут «Разговоры о важном», очень много делается для того, чтобы школьники получили нормальное гражданское воспитание. И видеть такую тетрадку совершенно невозможно», — заявила сенатор.

Она попросила поручить ей проработать эту тему, чтобы подобные тетради исчезли с полок магазинов. Комитет поддержал инициативу Скаковской, согласившись, что продажа тетрадей, которые выпускают в «нарушение всех норм морали, этики, уважения к нашим государственным символам, к русскому языку», представляет опасность с точки зрения воспитания детей.

До этого некоторые российские религиозные деятели предложили запретить в школах изучение теории Дарвина. Им оппонировали депутаты Госдумы и ученые.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят закон о борьбе с травлей в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами