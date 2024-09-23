В России предложили запретить тетради с «аморальными» обложками

В России могут запретить продавать тетради с обложками, которые противоречат «моральным и этическим нормам». Как пишет ТАСС, поручение проработать этот вопрос сенатору Людмиле Скаковской дал комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Аргументируя необходимость введения контроля за выпуском тетрадей, Скаковская в ходе выступления на заседании комитета рассказала о случае в Твери, где появились тетради по русскому языку, на которых была изображена карикатура с мужчиной в ушанке, высовывающим язык, раскрашенный в триколор. По ее словам, тверитян эти тетради очень возмутили.

«У нас в школе, в образовательном процессе идут «Разговоры о важном», очень много делается для того, чтобы школьники получили нормальное гражданское воспитание. И видеть такую тетрадку совершенно невозможно», — заявила сенатор.

Она попросила поручить ей проработать эту тему, чтобы подобные тетради исчезли с полок магазинов. Комитет поддержал инициативу Скаковской, согласившись, что продажа тетрадей, которые выпускают в «нарушение всех норм морали, этики, уважения к нашим государственным символам, к русскому языку», представляет опасность с точки зрения воспитания детей.

До этого некоторые российские религиозные деятели предложили запретить в школах изучение теории Дарвина. Им оппонировали депутаты Госдумы и ученые.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят закон о борьбе с травлей в школах.