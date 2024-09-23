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Мигрант напал на девушку в парке Москвы и надругался над ней

В Москве арестовали мигранта, обвиняемого в надругательстве над девушкой в парке

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Depositphotos

В Москве мигранта обвинили в надругательстве над незнакомкой в парке. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел 2 сентября в парке неподалеку от Краснодонской улицы. Мужчина напал на ранее незнакомую девушку и надругался над ней.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Таджикистана, в данный момент с ним проводятся следственные действия.

Сообщается, что фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Иностранца также проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

До этого массажиста из Петербурга обвинили в том, что он надругался над клиенткой во время сеанса. Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, в отношении которого составили административный протокол. Его поместили в изолятор.

Ранее в Красноярске неизвестный схватил девочку в подъезде, но испугался ее криков.

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