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Сотрудников реабилитационного центра признали виновными в похищении людей

В Оренбурге сотрудники реабилитационного центра получили сроки за похищение людей

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РИА «Новости»

В Оренбурге вынесли приговоры сотрудникам реабилитационного центра, которые похищали пациентов. Об этом говорится на сайте Дзержинского районного суда.

Как было установлено судом и следствием, подсудимые применяли физическое насилие к лицам, страдающим от алкоголизма, похищали их и против воли удерживали в реабилитационном центре ради получения денежных средств от родственников потерпевших.

В конце концов против сообщников было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Их обвинили в похищении людей из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном лишении свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

«В зависимости от роли и степени участия каждого из них в совершении преступлений, суд назначил окончательное наказание сообщникам в виде лишения свободы на срок от 3-х до 6,6 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима», — уточнили в пресс-службе райсуда.

В начале сентября стало известно, что в казанском доме престарелых пенсионеров держали в наручниках.

Ранее в Мытищах сотрудники реабилитационного центра издевались над пациентами.

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