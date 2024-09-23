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Запуганная мошенниками россиянка потеряла 1,5 млн рублей и переехала жить в отель

В Ленобласти запуганная мошенниками женщина лишилась 1,5 млн рублей и переехала

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Depositphotos

В Ленинградской области воспитательница, которую запугали мошенники, лишилась сбережений и переехала жить в отель. Об этом сообщает 47News.

По информации издания, инцидент произошел в городе Гатчина. С воспитательницей детского сада 20 сентября связались неизвестные, которые убедили женщину, что ее квартира якобы выставлена на торги.

Под предлогом помощи в сохранении жилья злоумышленники посоветовали ей взять заем под залог квартиры. Женщина последовала инструкциям мошенников, однако банк отклонил операцию. Тогда воспитательница, доверившись аферистам, перевела на их счета 1,5 млн рублей собственных сбережений.

После этого мошенники убедили россиянку, что за ней якобы охотятся преступники. Женщина поверила и уехала в Петербург, а затем в Старую Ладогу. Там она поселилась в отеле.

Поняв, что ее обманули, воспитательница обратилась в полицию 22 сентября. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ярославле работница банка взяла кредит и перевела лжеинвесторам более 5 млн рублей.

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