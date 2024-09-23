Арестованные за попытку прорваться в «Склифосовского» объяснили свой поступок

Арестованные за попытку прорваться в НИИ Склифосовского заявили, что хотели поддержать находящихся в учреждении родственников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Защитник Кодзоева А.Б. в судебном заседании позицию подзащитного поддержал, указал, что Кодзоев А.Б. приехал к медицинскому учреждению для поддержания родственников в сложной ситуации… умысла на совершения противоправных действий не имелось», — говорится в документах.

Попытка прорыва в НИИ Склифосовского была осуществлена 21 сентября. По информации силовых структур, участники хотели увезти бойца ММА Умара Чичаева, раненного при столкновении в офисе маркетплейса Wildberries. Мужчины были задержаны за неповиновение полиции.

Незадолго до этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис маркетплейса, расположенный на станции метро «Динамо».

Супруг предпринимательницы Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. В ходе расследования стрельбы у офиса Wildberries были арестованы около 30 человек, в том числе Владислав Бакальчук, которого освободили 21 сентября.

Ранее три фигуранта «дела Wildberries» признали вину.