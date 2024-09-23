«Был добр к людям»: москвичи рассказали о встрече с хромым лосем

Жителям района Ростокино в Москве удалось увести от жилых домов хромающего лося, которого заметили рано утром. Местный житель Кирилл Ященко рассказал «Газете.Ru», что службы не реагировали на звонки горожан, возвращать лося на территорию парка «Лосиный остров» людям пришлось самим.

«Лося сопровождал я лично с 8:30 утра с охраной парка Яуза и жителями Ростокино. Никакие службы не отозвались на множественные звонки. Лапа [у него] действительно была повреждена, к людям лось был очень добр. В итоге исходя из того, что службы не приехали, мы с охраной и жителями сопроводили лося до леса, убедились в том, что он ушел вглубь, после еще походили по лесу и ушли», — сообщил мужчина.

Другая жительница района Юлия также отметила, что на помощь заблудившемуся животному пришли только местные жители. По мнению женщины, лосю требуется помощь специалистов.

«Лось двигался от МЦК Ростокино вглубь района, к Будайскому проезду, и далее в парк «Акведук». Он действительно хромал. Видимых повреждений у него не было, но он явно испытывал сильный дискомфорт. С помощью жителей лося удалось проводить в Лосиный остров, однако ему до сих пор требуется помощь специалистов. В идеале — «Лосиной Биостанции». Когда ранее мы встречали в лесу раненых или травмированных животных, сразу сообщали туда. Однако сегодня никто не пришел на помощь. Спасибо неравнодушным ростокинцам, что хотя бы в парковую зону его вывели», — отметила она.

По словам жительницы Ростокино Юлии, непонятно, как лось смог выйти на Будайский проезд — раньше там животные не появлялись. Помимо него в районе якобы заметили лосенка с лосихой, добавила женщина.

«Я видела лося в 8:15 на улице Будайская. Он лежал рядом с детской площадкой и тяжело дышал. Я позвонила в 112 и сообщила о ситуации. Мне также сказали, что видели лосенка с перебитыми лапами, которого отвезли в ветеринарную клинику. По словам знакомой, кто-то видел лосиху. У нас на Будайском впервые такое наблюдаю. Бывает они выходят к людям, но чаще где лес рядом. Так далеко их еще не наблюдала», — заключила Юлия.

В понедельник, 23 сентября, жители Ростокино заметили хромого лося, гуляющего рядом с домами. Животное впервые увидели около семи утра. Только к трем часам дня жители помогли животному вернуться в лесную зону.

Ранее в Нижегородской области автомобиль столкнулся с лосем.