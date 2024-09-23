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Суд вынес приговор петербурженке, которая забросала яйцами участников городского марафона

Суд отпустил петербурженку, которая кидалась яйцами в участников марафона

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Shutterstock

Суд вынес приговор петербурженке, которая забросала яйцами участников городского марафона, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент, за который задержали Алису Митичкину, произошел 15 сентября в момент проведения 97-го Петербургского марафона «Пушкин – Петербург». Как было установлено, утром местная жительница бросила три куриных яйца в участников забега с балкона своей квартиры.

Женщину обвинили в мелком хулиганстве, на суде она пояснила, что в день происшествия у нее был единственный выходной, а под окнами громко играла музыка. Митичкина признала вину и раскаялась в содеянном.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. С учетом задержания, Митичкину отпустили из зала суда», — уточнили в пресс-службе.

Ранее россиянка напала в детсаду на ребенка, забравшего игрушку у ее сына.

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