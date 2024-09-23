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Россиянам объяснили, чем опасна неправильная обработка лесных грибов

Врач Рябов: неправильная обработка грибов может привести к заражению ботулизмом

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Pixabay

Во многих семьях принято собирать грибы и заготавливать их на долгий срок путем консервирования. Однако при неправильной обработке урожая можно заразиться опасным заболеванием — ботулизмом. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил заместитель главного врача Дубнинской больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов.

«Это анаэробный микроорганизм, который развивается и живет в условиях безвоздушных. Он долго может находиться на грибах и ягодах в состоянии спорообразном, а когда возникает бескислородная среда, являющаяся наиболее благоприятной, может переходить в активную форму», — объяснил эксперт.

Он посоветовал перед заготовкой хорошо промывать грибы и термически обрабатывать. Даже обычное кипячение, по его словам, уничтожает споры.

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что в этом сезоне россияне могут собирать белые грибы, подосиновики и подберезовики, обычно они растут в хвойных и лиственных лесах, особенно в местах с влажной почвой. По его словам, в Московской области наиболее богаты грибами Ярославское, Казанское и Киевское направления.

Ранее россиянам перечислили главные правила выживания в лесу.

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