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Росавиация начала расследование после аварии с самолетом в Подмосковье

Росавиация выясняет причину аварии с самолетом Cessna 182 в Подмосковье

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники Росавиации выясняют причину происшествия в Московской области, где самолет Cessna 182 накануне совершил жесткую посадку. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Ключевая цель расследования — установление причин серьезного авиационного инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в сообщении.

Авария в Воскресенске произошла 22 сентября. По данным Следственного комитета РФ, самолет совершил посадку после того, как в полете обнаружилась неисправность электросистемы и произошло задымление кабины. При приземлении самолет получил незначительные повреждения, никто не пострадал.

По информации Telegram-канала 112, в локомоторном самолете замкнуло проводку. После этого кабина заполнилась дымом и «пилот садился практически вслепую».

До этого сообщалось о другом инциденте в Подмосковье, где самолет с пьяными пассажирами приземлился в реку. СК организовал проверку по факту случившегося.

Ранее в Алтайском крае возбудили дело после крушения самолета.

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