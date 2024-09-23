Эксперты назвали главный плюс запуска беспилотных грузовиков

Запуск беспилотных грузовиков – это главный способ победить дефицит водителей, который к сегодняшнему дню достиг уже 60%, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Так он в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что в России начали курсировать беспилотные грузовики.

Среднее время простоя одного грузовика в среднестатистической компании составляет 36 дней из-за нехватки водителей. Автоматизация и применение беспилотных систем в такой ситуации – самое эффективное решение, отметил Шапарин.

«Целый ряд маршрутов могут быть задействованы для использования разных беспилотных грузовых систем», — подчеркнул он.

Помимо маршрутов по оцифрованным трассам, в том числе М-11 и М-14, беспилотные грузовики можно задействовать на северных и арктических направлениях, считает автоэксперт.

В целом по развитию беспилотного транспорта сегодня Россия обгоняет многие другие страны, отметил Шапарин. Также, по его словам, в тройку лидирующих государств с развитыми беспилотными системами входят США и Китай.

Напомним, Минтранс РФ сообщил, что на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву , запустили движение беспилотных грузовых автомобилей. Если раньше водители были обязаны находиться за рулем машин, то теперь они на протяжении всего пути могут оставаться на пассажирском месте.

Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль до этого заявил, что беспилотный транспорт можно выпускать только в специальных закрытых кластерах, в противном случае – он опасен для всех участников движения.

Ранее в России запустили первый беспилотный поезд «Ласточка».