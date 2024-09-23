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Жителей Украины предупредили о риске блэкаута

Бывший украинский министр Костенко: страну ждет блэкаут в случае остановки АЭС

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Gleb Garanich/Reuters

Прекращение работы атомных электростанций (АЭС) на Украине приведет к повсеместному блэкауту в государстве. Такое заявление сделал бывший украинский министр окружающей среды и ядерной безопасности Юрий Костенко, пишет издание «Страна.ua».

Он обратил внимание, что АЭС могут быть остановлены в случае ударов российских военнослужащих по расположенным рядом с ними электрическим подстанциям. Речь идет об объектах, которые передают энергию в общую сеть.

«Если они (подстанции. — «Газета.Ru») будут повреждены, то остановятся АЭС, последствия с точки зрения безопасности ядерной или радиационной неизвестны. Не говоря уже про блэкаут на Украине», — подчеркнул Костенко.

21 сентября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько призвала жителей страны «не строить иллюзий» и «готовиться к худшему» предстоящей зимой. Она отметила, что западные страны пообещали Киеву помочь с восстановлением энергетической системы. Однако, по мнению парламентария, завершить соответствующие работы на 100% до наступления холодов не получится.

Ранее на Украине сообщили об угрозе фрагментации энергетической системы на отдельные «острова».

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