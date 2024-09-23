Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии продают добытые из праха умерших металлы

Nikkei: в десятках японских городов продают металлы, добытые из праха умерших

close
Toru Hanai/AP

В десятках городов Японии обнаружили в продаже драгоценные металлы, которые были получены из пепла кремированных останков. Об этом сообщает Nikkei, проведшая собственное расследование.

Издание отмечает, что большинство из более чем 1,5 млн человек, умирающих в Японии ежегодно, кремируются чаще всего местными властями. Семьи обычно забирают остатки праха и части костей, однако во время сжигания остается пепел, из которого в крематориях добывают металлы.

По данным опроса, которое проводит Nikkei, из 88 крупных городов Японии 42 продавали материалы из пепла. Выручка властей с 2010 по 2023 год составила порядка 6,49 млрд иен, то есть около $45 млн. В 2023 году доход от продаж таких материалов вырос в 3,4 раза в сравнении с показателем за 2019 год в связи с ростом смертности местных жителей и ценами на металлы.

Этот пепел, подчеркивает Nikkei, зачастую содержит ценные металлы, такие как золото и палладий из зубных пломб, а также титан из костных имплантатов.

До этого сообщалось, что из праха актера и спортсмена О. Джей Симпсона сделали украшения для его детей.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами