В Японии продают добытые из праха умерших металлы

В десятках городов Японии обнаружили в продаже драгоценные металлы, которые были получены из пепла кремированных останков. Об этом сообщает Nikkei, проведшая собственное расследование.

Издание отмечает, что большинство из более чем 1,5 млн человек, умирающих в Японии ежегодно, кремируются чаще всего местными властями. Семьи обычно забирают остатки праха и части костей, однако во время сжигания остается пепел, из которого в крематориях добывают металлы.

По данным опроса, которое проводит Nikkei, из 88 крупных городов Японии 42 продавали материалы из пепла. Выручка властей с 2010 по 2023 год составила порядка 6,49 млрд иен, то есть около $45 млн. В 2023 году доход от продаж таких материалов вырос в 3,4 раза в сравнении с показателем за 2019 год в связи с ростом смертности местных жителей и ценами на металлы.

Этот пепел, подчеркивает Nikkei, зачастую содержит ценные металлы, такие как золото и палладий из зубных пломб, а также титан из костных имплантатов.

До этого сообщалось, что из праха актера и спортсмена О. Джей Симпсона сделали украшения для его детей.

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