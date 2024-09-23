Подростка, напавшего на школьников в Балаганске, обезвредил физрук

Человеком, который остановил 13-летнего ученика школы №1 в поселке Балаганск Иркутской области, напавшего на других детей, оказался учитель физкультуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

«Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — написал Парфенов.

Он отметил, что по факту случившегося продолжается расследование, а также пообещал привлечь к работе с учениками и родителями психологов.

Утром 23 сентября мальчик напал с молотком на одноклассников в школе №1 в Балаганске. Ранения получили три ученика. Школьника характеризуют как тихого и необщительного, при этом, по данным Mash, с пострадавшими он не конфликтовал, а в классе над ним не издевались. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об инциденте в Австрии, где отец подговорил 14-летнего сына и его друга совершить ограбление и свалил на них вину.