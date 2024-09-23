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Экипаж «Союза МС-25» вернулся на Землю

Вернувшийся с МКС аппарат «Союза МС-25» с экипажем совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25» совершил посадку с экипажем в степи Казахстана. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который находится в подмосковном Центре управления полетами.

«Союз» отстыковался от МКС в 11:37 мск. В 14:06 его двигательная установка перешла в режим торможения, после чего аппарат сошел с орбиты и разделился на отсеки. В 14:37 аппарат вошел в плотные слои атмосферы, после чего над ним раскрылся парашют.

На Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.

Для Кононенко это был пятый полет — он стал первым человеком, который в общей сложности пробыл в космосе более тысячи суток и налетал 1111 суток. Чуб был на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на «Союзе МС-24». Сейчас космонавты являются рекордсменами по продолжительности одной миссии на МКС — 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз.

Ранее в «Роскосмосе» подтвердили продолжение совместных с NASA полетов к МКС.

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