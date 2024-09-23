Полпред Якушев подвел итоги стажировки участника программы «Время героев»

Под наставничеством врио секретаря генсовета «Единой России», полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева участник программы «Время героев» Александр Загайнов завершил первый этап стажировки в администрации Екатеринбурга, правительстве Свердловской области, а также в аппарате полпреда. Об этом сообщается на сайте партии.

Обучение первых 83 участников программы «Время героев» стартовало 27 мая.

Участник проекта, командир войсковой части, подполковник Александр Загайнов, награжденный орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, проходил стажировку под наставничеством Владимира Якушева с середины июля.

«У каждого направления госслужбы своя специфика, свои задачи и возможности. Уверен: по итогам стажировок у вас сложилось четкое понимание структуры государственного управления, которое поможет вам определиться с направлением дальнейшего развития карьеры», — подчеркнул на встрече с участником проекта Владимир Якушев.

Он отметил, что государственная гражданская служба требует не меньшей ответственности, смелости и терпения, чем военная.

Напомним, программа по обучению участников специальной военной операции «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». На первый этап поступило свыше 44 тыс. заявок. В первый поток обучения отобрали 83 человека.