Юрист напомнил, что ни в коем случае нельзя сообщать мошенникам

Ни в коем случае нельзя сообщать мошенникам код из SMS-сообщения для входа на портал «Госуслуги» или в другие приложения, содержащие персональную информацию. Об этом в беседе с РИАМО напомнил юрист Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки в Москве Андрей Иванов. Он подчеркнул, что злоумышленникам достаточно несколько заветных цифр, чтобы взломать аккаунт пользователя.

Эксперт также обратил внимание, что зачастую пользователям приходят SMS с кодом подтверждения, хотя они ничего не оформляли и не покупали.

«Тогда следует незамедлительно изменить пароль в сервисах, хранящих серьезные данные (Госуслуги, mos.ru, банковские приложения), и к которым привязан ваш номер, и завершить сессии для всех устройств», — посоветовал Иванов.

Если звучит просьба продиктовать цифры из сообщения, можно смело обрывать любой телефонный разговор, заключил эксперт.

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова до этого предупреждала, что при взломе аккаунтов в соцсетях и мессенджерах злоумышленники стали усыплять бдительность их владельцев беседами на отвлеченные темы.

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