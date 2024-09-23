Крымчанину, который планировал убить регионального министра, вынесли приговор

Жителя Крыма, который по заданию Украины планировал убить министра курортов и туризма республики, осуждили на 12 лет. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ.

Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 350 тысяч рублей.

До этого жителя Керчи приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на сотрудника ФСБ по заданию украинских спецслужб. Суд установил, что гражданин РФ Агасарян А.Г. в период с 1 февраля по 16 апреля 2023 года «установил контакт» в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины, после чего был «привлечен к конфиденциальному сотрудничеству».

По данным суда, Агасарян арендовал нежилое помещение в Крыму, где осуществил скрытное наблюдение и видеофиксацию грузовых поездов и военных грузов, после чего отправил представителю спецслужбы Украины.

Ранее против украинских военных завели три уголовных дела за преступления в Курской области.