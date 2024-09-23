Путин спросил главу «Курчатовского института» о душе

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

Михаилом Ковальчуком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ковальчук в разговоре назвал два вечных цивилизационных приоритета — энергетику и материаловедение. Путин спросил о душе, которую туда можно включить. В ответ глава института сказал, что третий приоритет — это душа и интеллект.

Ковальчук также проинформировал главу государства о том, как организована работа исследовательского центра. Он заявил, что «Курчатовский институт» сейчас работает по шести указам президента. Центр включает около 30 институтов и мощный междисциплинарный центр.

20 сентября Путин обсудил с Совбезом РФ вопрос объективной трактовки истории. Он отметил, что в последние годы история часто используется как средство достижения определенных политических целей в отношении России.

Ранее президент Курчатовского института рассказал о силе ядерного потенциала России.