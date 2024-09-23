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Арестованные за попытку прорваться в «Склифосовского» не хотели увозить бойца ММА Чичаева

ТАСС: напавшие на НИИ Склифосовского заявили, что хотели помочь родным Чичаева

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Арестованные за попытку прорваться в НИИ Склифосовского заявили, что пытались не увезти из больницы бойца ММА Умара Чичаева, а помочь его родственникам. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела об административном правонарушении.

Защитник одного из фигурантов заявил, что его подзащитный приехал к медучреждению, чтобы «поддержать родственников в сложной ситуации».

18 сентября шестерых мужчин задержали при попытке прорваться в НИИ Склифосовского и увезти бойца ММА Умара Чичаева, раненного при столкновении в офисе Wildberries.

Незадолго до этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. В ходе расследования стрельбы у офиса Wildberries были арестованы около 30 человек, в том числе Владислав Бакальчук, которого тем не менее освободили 21 сентября.

Ранее суд в Москве арестовал 13 фигурантов дела о стрельбе около офиса Wildberries.

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