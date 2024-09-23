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Министр образования Иркутской области прокомментировал нападение на подростков в школе

Министр образования Иркутской области посетил школу, где произошло нападение

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов у себя в Telegram-канале рассказал, что приехал в школу Балаганска, где восьмиклассник напал с молотком на сверстников.

По его словам, инцидент произошел перед уроком. Восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трем одноклассникам. Один из пострадавших смог выбежать и позвать на помощь. В итоге в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего.

Министр также отметил, что примет участие в школьном родительском собрании, где собирается обсудить с коллегами из администрации муниципалитета и педагогам школы нормализовать обстановку.

«Балаганская школа №1 совсем небольшая, в ней учится около 400 детей, все друг друга знают, поэтому такие ситуации переживаются непросто. Обязательно привлечем к работе и специалистов-психологов из Центра профилактики, реабилитации и коррекции, которые уже готовы выехать сюда для работы с детьми и родителями», — заключил он.

После случившегося депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн писал, что в школе были проблемы с безопасностью.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе и о халатности. Это произошло после нападения ученика балаганской школы на детей.

Ранее российский школьник получил пули в живот и бедро на прогулке.

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