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Корейский певец потратил $75 тысяч на пластические операции и полностью поменял внешность

OС: артист из Южной Кореи потратил $75 тысяч на новую внешность

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MBC Radio Star/YouTube

Певец из Южной Кореи потратил $75 тысяч на пластические операции и полностью изменил свою внешность, пишет Oddity Central. Он уверен, что это поможет ему стать популярным.

Пак Со Джин, молодой южнокорейский певец, поразил поклонников своим откровением о затратах на пластические операции. В эфире развлекательного шоу он рассказал, что на улучшение своей внешности он потратил около $75 тысяч. Артист подчеркнул, что единственным, что осталось без изменений, — его уши и глазные яблоки.

Пак сделал множество процедур, включая операции на носу, глазах и зубах, а также трансплантацию волос. Певец объяснил, что каждая процедура была спланирована таким образом, чтобы переход к новой внешности казался естественным и не было резкого контраста между старым и новым обликом.

Пластическая хирургия является распространенной практикой в Южной Корее, пишут СМИ, особенно в сфере развлечений. Многие артисты прибегают к ней, чтобы улучшить свои шансы на успех и привлечь большее количество поклонников.

Ранее пластический хирург объяснил, как блефаропластика влияет на зрение.

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