Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемого в организации нападения на Леонида Волкова объявили в розыск в РФ

РИА: обвиняемый в организации нападения на Волкова объявлен в розыск в России

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката предпринимателя Бориса Березовского Анатолия Блинова, которого в Польше обвиняют в организации нападения на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Блинов проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному по статье о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

На Волкова напали в марте текущего года во дворе дома в Вильнюсе. По словам экс-главы ФБК, из него «хотели сделать отбивную» при помощи молотка и сломали руку.

12 сентября текущий глава ФБК Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) обвинила бывшего топ-менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) в организации нападения на Волкова.

19 сентября стало известно, что Блинова арестовали в Польше на три месяца после выхода расследования ФБК. По версии комитета, мужчина контактировал с Невзлиным во время организации серии бандитских нападений, включая покушение на Волкова.

Ранее сообщалось, что Блинову предъявили три обвинения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами