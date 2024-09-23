Обвиняемого в организации нападения на Леонида Волкова объявили в розыск в РФ

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката предпринимателя Бориса Березовского Анатолия Блинова, которого в Польше обвиняют в организации нападения на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Блинов проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному по статье о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

На Волкова напали в марте текущего года во дворе дома в Вильнюсе. По словам экс-главы ФБК, из него «хотели сделать отбивную» при помощи молотка и сломали руку.

12 сентября текущий глава ФБК Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) обвинила бывшего топ-менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) в организации нападения на Волкова.

19 сентября стало известно, что Блинова арестовали в Польше на три месяца после выхода расследования ФБК. По версии комитета, мужчина контактировал с Невзлиным во время организации серии бандитских нападений, включая покушение на Волкова.

Ранее сообщалось, что Блинову предъявили три обвинения.