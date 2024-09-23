Мигрант приставал к несовершеннолетней девушке на остановке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пензенской области Владимиру Игнатенкову провести проверку информации о том, что приезжий приставал к несовершеннолетней девушке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого в социальных сетях появилось видео, снятое 21 сентября 2024 года, на котором гражданин Таджикистана оправдывается за свои действия на камеру. Как уточнил автор ролика, 28-летний мужчина подошел к 17-летней школьнице, которая ждала маршрутку на улице Измайлова. Он хотел познакомиться с девушкой и якобы не остановился, когда школьница сообщила, что она несовершеннолетняя и у нее есть молодой человек. Приезжий приглашал девушку в кино, когда происходящим на остановке заинтересовались проезжавшие мимо местные жители и решили выяснить, что там происходит.

До этого иностранец приставал к девочке на остановке в Ростовской области.