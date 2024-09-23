Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрант приставал к несовершеннолетней девушке на остановке

В Пензе проверят мигранта, который настойчиво звал школьницу в кино

close
Global Look Press

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пензенской области Владимиру Игнатенкову провести проверку информации о том, что приезжий приставал к несовершеннолетней девушке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого в социальных сетях появилось видео, снятое 21 сентября 2024 года, на котором гражданин Таджикистана оправдывается за свои действия на камеру. Как уточнил автор ролика, 28-летний мужчина подошел к 17-летней школьнице, которая ждала маршрутку на улице Измайлова. Он хотел познакомиться с девушкой и якобы не остановился, когда школьница сообщила, что она несовершеннолетняя и у нее есть молодой человек. Приезжий приглашал девушку в кино, когда происходящим на остановке заинтересовались проезжавшие мимо местные жители и решили выяснить, что там происходит.

До этого иностранец приставал к девочке на остановке в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами