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Власти Пакистана расследуют взрыв машины рядом с кортежем посла РФ

В Пакистане расследуют взрыв машины рядом с кортежем посла РФ Хорева

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Sherin Zada/AP

Власти Пакистана расследуют произошедший в воскресенье взрыв автомобиля рядом с кортежем посла РФ Альберта Хорева. Об этом РИА Новости сообщило посольство РФ.

Основной версией считают нападение, направленное против сотрудников полиции, а не против дипкорпуса.

«Расследование идет. Дополнительной информацией, помимо опубликованной в официальных аккаунтах посольства, пока не располагаем», — сообщили в посольстве.

Associated Press сообщает, что радикальная группировка «Техрик-е Талибан (организация запрещена в России) Пакистан» отвергла причастность к взрыву. Пока ни одна из действующих в Пакистане вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

В воскресенье по пути из Мингора в населенный пункт Малам Джабба подорвался на мине автомобиль делегации посла РФ Альберта Хорева. Помимо него, в дипломатической колонне были послы еще 10 стран. Сотрудники дипмиссии не пострадали и отправились в Исламабад.

Ранее на границе Афганистана и Пакистана начались вооруженные столкновения.

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