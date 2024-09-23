В США женщина отсудила у хозяина дома $2,7 млн за скрытую камеру, установленную в детекторе дыма, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, Келли Андраде, приехавшая в США из Колумбии, работала няней и проживала в доме семьи. Через некоторое время она обнаружила, что ее работодатель, 35-летний Майкл Эспозито, установил скрытую камеру в детекторе дыма в спальне. По словам женщины, у нее появились подозрения, когда хозяин дома слишком часто осматривал устройство.

После обнаружения камеры, Келли немедленно покинула дом и передала информацию полиции, а затем обратилась в суд. Закон оказался на стороне колумбийки — теперь Эспозито обязан выплатить ей $2,7 млн в качестве компенсации. Помимо этого, он был привлечен к уголовной ответственности за незаконное наблюдение и приговорен к двум годам испытательного срока и прохождению курса психологической помощи.

«Сейчас я работаю над собой, чтобы восстановиться после пережитого. Это было очень тяжелое время для меня», — призналась Андраде.

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