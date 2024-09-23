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Студентку оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту

Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в баре в плакат о службе по контракту в ВС РФ

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Суд в Москве оштрафовал за дискредитацию армии РФ студентку Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат о службе по контракту в ВС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По данным суда, 13 сентября студентка плюнула в плакат с надписью «Служба по контракту в ВС РФ» в баре Killfish в Москве. Суд пришел к выводу, что Дорошенко совершила «наглядную агитацию», в которой было «явно выражено негативное отношение» к Вооруженным силам России.

Девушка призналась в этом в суде и заявила, что находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям.

Сумма штрафа не уточняется.

До этого в суд поступило дело стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации ВС России. В начале сентября комика задержали в родном Нижнем Новгороде перед концертом, поводом стало видео на YouTube-канале артиста — в нем правоохранители нашли «русофобские шутки».

Ранее москвича оштрафовали за снимки с флагом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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