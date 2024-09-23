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В Иркутской области школьникам оказали медпомощь после нападения сверстника

СК: угрозы жизни пострадавшим в иркутской школе восьмиклассникам нет

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FotograFFF/Shutterstock

Пострадавшим во время инцидента в школе поселка Балаганск Иркутской области оказали медпомощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы.

По данным журналистов, нападавшего подростка зовут Артем Б. Он атаковал других учеников после первого урока. В этот момент дети были в раздевалке и готовились к уроку физкультуры.

В результате пострадали трое несовершеннолетних. У двоих из них диагностировали травмы рук, а еще у одного — травму головы.

«Раненых учеников 8 «А» зовут Дмитрий Н., Сергей Д. и Олег Б.», — говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что дети знали нападавшего как необщительного и замкнутого подростка. Более того, при общении с другими людьми мальчик никогда не смотрел собеседникам в глаза.

Ранее в Новосибирской области подростки исцарапали и искусали одноклассника.

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