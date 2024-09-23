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Неизвестный на улице избил кулаками российскую школьницу

В Новосибирске неизвестный мужчина с кулаками напал на школьницу

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Shutterstock

В Новосибирске неизвестный напал на 15-летнюю школьницу и ее подругу. Об этом рассказала родственница потерпевшей в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте».

По словам женщины, все произошло у дома 1/1 по Софийской улице 21 сентября.

«Две девочки стояли, никого не трогали. Шел мимо мужчина, решил заняться воспитанием чужих детей, на что ему ответили: «Куда шел, туда и иди», — поделилась сибирячка.

Дальше, как утверждает родственница школьницы, агрессор с кулаками накинулся на одну из несовершеннолетних. Он ударил девушку трижды кулаками в лицо, после чего она потеряла сознание.

«Он начал пинать ее ногами! Подруга обратилась к прохожему за помощью. Боец сразу же убежал. Прохожий тоже куда-то делся», — констатировала родственница потерпевшей.

Женщина отметила, что они уже подали заявление в полицию и ищут свидетелей нападения.

Ранее в Междуреченске мужчина напал на школьницу и вытащил ее за волосы из магазина.

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