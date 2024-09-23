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Стало известно, сколько увольняющихся россиян ищут сотрудника себе на замену

Superjob: треть увольняющихся россиян ищут сотрудника себе на замену

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Shutterstock/shisu_ka

Каждый третий россиянин, который хочет уволиться, вынужден самостоятельно искать сотрудника себе на замену. Это показало исследование сервиса Superjob, результаты которого есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». В нем приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян, имеющих опыт увольнения с работы, и 1 тыс. представителей кадровых служб предприятий и организаций.

Согласно опросу, 26% опрошенных занимались подбором кандидата перед уходом с места работы добровольно, 7% — по просьбе работодателя. Чаще всего этим занимались более молодые специалисты — 36% среди граждан до 34 лет и 30% — старше 45 лет. При этом шесть из 10 респондентов не занимались подбором кадров, потому что считают это обязанностью работодателя.

Исследование также показало, что за последний год такую практику проводили в четырех из 10 предприятий и организаций. 6% представителей кадровых служб ответили, что сотрудники участвовали в поиске замены по просьбе работодателя, 17% — по собственной инициативе.

Исследование hh.ru до этого показало, что порядка 40% россиян задумывались об увольнении в течение первых месяцев после выхода на новую работу. Главная причина желания сотрудника уйти из компании в первые месяцы после трудоустройства — несоответствие реальных задач с описанной рекрутерами на собеседовании.

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