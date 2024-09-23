Стало известно, сколько увольняющихся россиян ищут сотрудника себе на замену

Каждый третий россиянин, который хочет уволиться, вынужден самостоятельно искать сотрудника себе на замену. Это показало исследование сервиса Superjob, результаты которого есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». В нем приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян, имеющих опыт увольнения с работы, и 1 тыс. представителей кадровых служб предприятий и организаций.

Согласно опросу, 26% опрошенных занимались подбором кандидата перед уходом с места работы добровольно, 7% — по просьбе работодателя. Чаще всего этим занимались более молодые специалисты — 36% среди граждан до 34 лет и 30% — старше 45 лет. При этом шесть из 10 респондентов не занимались подбором кадров, потому что считают это обязанностью работодателя.

Исследование также показало, что за последний год такую практику проводили в четырех из 10 предприятий и организаций. 6% представителей кадровых служб ответили, что сотрудники участвовали в поиске замены по просьбе работодателя, 17% — по собственной инициативе.

Исследование hh.ru до этого показало, что порядка 40% россиян задумывались об увольнении в течение первых месяцев после выхода на новую работу. Главная причина желания сотрудника уйти из компании в первые месяцы после трудоустройства — несоответствие реальных задач с описанной рекрутерами на собеседовании.

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