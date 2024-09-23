Минэнерго Украины сообщило о пожаре в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины на подстанции возник пожар после удара беспилотными летательными аппаратами, обесточены некоторые другие подстанции и ряд потребителей. Об этом сообщило украинское министерство энергетики в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей», — отмечается в публикации.

Министерство также заявило о падении напряжения в сети в связи с возгоранием.

До этого Минэнерго Украины сообщило, что в Полтавской и Сумской областях обесточены электроподстанции.

12 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что дальнейшие авиаудары по энергосистеме страны могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из ее атомных электростанций (АЭС). На территории Украины действуют три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Как обратил внимание Галущенко, в стране также есть тысячи электроподстанций. По его словам, на кон поставлены десять ключевых узлов, связанных с АЭС, разрушение которых может погрузить Украину «во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.

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