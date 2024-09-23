В магазине рассказали, как хранились купленные отравившейся семьей пельмени

Купленные отравившейся семьей в Краснодарском крае пельмени хранились правильно, все нормы соблюдались, заверила продавщица. В беседе с RT она заявила, что продукты в магазине реализуются качественные и сертифицированные.

«Мы тут самолепкой не занимаемся», — сказала продавщица.

Семья купила пельмени стоимостью порядка 200 рублей. По словам продавщицы, их покупают все жители деревни.

Напомним, в красноярском селе многодетная семья отравилась, поужинав пельменями и курицей. Прошедшей ночью врачи не смогли спасти четвертого ребенка, в живых остались лишь отец и мать, которая на девятом месяце беременности. СК назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества», подробности – в материале «Газеты.Ru»..

Ранее в доме отравившейся под Красноярском семьи нашли подозрительный порошок.