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Врач призвал дачников косить траву в очках

Врач Ермолаев: косить траву на даче нужно в защитных очках

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Depositphotos

При проведении работ на даче, в том числе, покосе травы, важно надевать защитные очки. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Алексей Ермолаев.

«Если вы косите, работаете с железом, режете болгаркой, обязательно надевайте очки. Зависит от того, какой работой вы занимаетесь. Если опрыскиваете, лучше надеть защитные очки, потому что в глаза может попасть жидкость», — сказал специалист.

По его словам, в случае, если в глаз что-то попало, стоит промыть его с помощью кипяченой или питьевой воды. Ермолаев уточнил, что обычно этого достаточно. При этом если промыть глаза водой из бочки, могут возникнуть воспаления, предупредил он.

До этого Алексей Ермолаев говорил, что достать соринку из глаза можно без помощи посторонних людей, для этого существует простой способ — нужно закрыть глаза, ущипнуть верхнее веко большим и указательным пальцами, после чего — немного оттянуть его от лица, чтобы появилась слеза. По его словам, она смоет соринку вниз.

Ранее врач рассказал, что поможет глазам не уставать за рулем.

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