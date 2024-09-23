На Сахалине завели уголовное дело на адвоката, пытавшегося пронести наркотики в колонию

На Сахалине адвоката заподозрили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По версии следствия, юрист пытался пронести два свертка с наркотиком растительного происхождения на территорию ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Сахалинской области.

Запрещенное вещество в крупном размере было обнаружено сотрудниками учреждения, когда они занимались досмотром личных вещей обвиняемого на контрольно-пропускном пункте. После чего сотрудники УФСИН сообщили о находке в правоохранительные органы.

Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств, фигурант заключен под стражу. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее россиянка попыталась передать наркотики возлюбленному через поцелуй в суде.