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На Сахалине завели уголовное дело на адвоката, пытавшегося пронести наркотики в колонию

На Сахалине возбудили дело после попытки адвоката пронести наркотики в колонию

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Владимир Песня/РИА Новости

На Сахалине адвоката заподозрили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По версии следствия, юрист пытался пронести два свертка с наркотиком растительного происхождения на территорию ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Сахалинской области.

Запрещенное вещество в крупном размере было обнаружено сотрудниками учреждения, когда они занимались досмотром личных вещей обвиняемого на контрольно-пропускном пункте. После чего сотрудники УФСИН сообщили о находке в правоохранительные органы.

Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств, фигурант заключен под стражу. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее россиянка попыталась передать наркотики возлюбленному через поцелуй в суде.

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