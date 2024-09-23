Жителей Подмосковья предупредили о волне похолодания с дождями

На этой неделе, со среды, в Московской области начнет теплеть, температура воздуха поднимется до 19-24 градусов тепла. Однако к выходным в регион придет новая волна похолодания и дождей, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.

Сегодня в Подмосковье ожидается до +15 градусов, что соответствует климатическим нормам сентября. В ближайшие дни температура воздуха продолжит повышаться, в среду и четверг ожидается до +24 градусов.

К концу недели, по словам синоптика, снова начнет холодать, прогнозируется дождь и до +10-15 градусов.

Ранее москвичам пообещали летнюю погоду и резкое похолодание в конце сентября.