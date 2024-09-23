Яндекс и Минтранс начали обучать российских чиновников технологиям

Яндекс Такси совместно с Минтрансом запустили образовательную программу для губернаторов и чиновников, в рамках которой им расскажут о платформенной экономике, сервисных бизнес-моделях и транспортных технологиях, сообщает пресс-служба Яндекса.

Обучать чиновников и губернаторов будут топ-менеджеры Яндекс Такси и приглашенные эксперты. Они расскажут, как устроены алгоритмы ценообразования, как искусственный интеллект помогает решать логистические и транспортные проблемы.

По словам директора Яндекс Такси по работе с госорганами Антона Петракова, программа разделена на 3 блока (отдельные семинары для федеральных чиновников, региональные интенсивы для местных властей и интеграции в программы дополнительного образовательного образования (ДПО) ведущих российских вузов).

«В каждом блоке мы рассчитываем на прикладной результат и совместные с регуляторами планы по развитию транспортной системы. Обсуждение технологий на федеральном уровне должно в первую очередь помочь сформировать экспериментальные правовые режимы в пассажирских перевозках, которые уже прорабатываются в правительстве», — сказал он.

Первый семинар в рамках обучения прошел на площадке форума «Цифровая транспортация».