Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Яндекс и Минтранс начали обучать российских чиновников технологиям

Российским чиновникам помогут эффективно развивать пассажирский транспорт

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Яндекс Такси совместно с Минтрансом запустили образовательную программу для губернаторов и чиновников, в рамках которой им расскажут о платформенной экономике, сервисных бизнес-моделях и транспортных технологиях, сообщает пресс-служба Яндекса.

Обучать чиновников и губернаторов будут топ-менеджеры Яндекс Такси и приглашенные эксперты. Они расскажут, как устроены алгоритмы ценообразования, как искусственный интеллект помогает решать логистические и транспортные проблемы.

По словам директора Яндекс Такси по работе с госорганами Антона Петракова, программа разделена на 3 блока (отдельные семинары для федеральных чиновников, региональные интенсивы для местных властей и интеграции в программы дополнительного образовательного образования (ДПО) ведущих российских вузов).

«В каждом блоке мы рассчитываем на прикладной результат и совместные с регуляторами планы по развитию транспортной системы. Обсуждение технологий на федеральном уровне должно в первую очередь помочь сформировать экспериментальные правовые режимы в пассажирских перевозках, которые уже прорабатываются в правительстве», — сказал он.

Первый семинар в рамках обучения прошел на площадке форума «Цифровая транспортация».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами