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Россиянин пытался сжечь знакомого, но ему помешали прохожие

В Бурятии предъявили обвинение мужчине, который пытался сжечь знакомого

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СУ СК России по Республике Бурятия

В Бурятии местному жителю, который облил знакомого бензином и пытался поджечь его, избрали меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Обвиняемого заключили под стражу. Правоохранители продолжают собирать доказательства вменяемого ему преступления.

Инцидент произошел 18 сентября 2024 года в селе Шабур Заиграевского района. По данным следствия, обвиняемый решил отомстить знакомому, к которому испытывал неприязненные чувства. Он подкараулил мужчину, избил его, после чего облил бензином из канистры, что зафиксировали камеры наблюдения, и собирался поджечь его. Но на улице появились люди, которые помешали совершить мужчине преступный умысел. С места ЧП обвиняемый скрылся. Чуть позже его задержали по месту жительства в соседнем районе.

До этого россиянка решила отомстить сожителю за ночь в сарае и подожгла дом с ним внутри.

Ранее в Башкирии двое детей играли с огнем и сожгли два дома и шесть сараев.

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