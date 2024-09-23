Участники программы «Время героев» заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии

Участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя, Юргин — исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

Гурциев отметил, что программа «Время героев» очень насыщенная, она предоставляет необходимый багаж знаний для перевода на госслужбу. Чиновник все детство прожил в Ставрополе, до назначения в местную администрацию он был связан с военной службой, с 2019 года возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Игорь Юргин является Героем России. В ходе стажировки во «Времени героев» он получил предложение возглавить министерство и уже приступил к исполнению своих обязанностей.

«Вместе с командой министерства по делам молодежи занимаюсь активным продвижением патриотического воспитания среди молодежи. Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО», — рассказал Юргин.

Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района в Якутии в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, в разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в правительство Якутии был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

Ранее участник «Времени героев» возглавил Комитет по физической культуре и спорту Алтая.