Массажиста из Петербурга обвинили в том, что он надругался над клиенткой во время сеанса

Петербурженка обвинила массажиста в изнасиловании во время сеанса. Об этом сообщает 78.ru.

О произошедшем в полиции узнали после того, как подруга пострадавшей обратилась в МВД, после чего уже сама 28-летняя женщина написала заявление.

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, в отношении которого составили административный протокол. На данный момент он находится в изоляторе.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщается в публикации.

Тем временем женщина обратилась к медикам, которые оказали ей всю необходимую помощь и отпустили домой.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», у россиянки зафиксировали характерные для изнасилования травмы.

Известно, что мужчина является сертифицированным массажистом с опытом около десяти лет. Он работал в студии в центре города, на Лиговском проспекте.

Ранее в Дагестане отца задержали за то, что он пять лет насиловал дочь.