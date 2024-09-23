Массажиста из Петербурга обвинили в том, что он надругался над клиенткой во время сеанса

Петербурженка обвинила массажиста в изнасиловании во время сеанса. Об этом сообщает 78.ru.
О произошедшем в полиции узнали после того, как подруга пострадавшей обратилась в МВД, после чего уже сама 28-летняя женщина написала заявление.
Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, в отношении которого составили административный протокол. На данный момент он находится в изоляторе.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщается в публикации.
Тем временем женщина обратилась к медикам, которые оказали ей всю необходимую помощь и отпустили домой.
Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», у россиянки зафиксировали характерные для изнасилования травмы.
Известно, что мужчина является сертифицированным массажистом с опытом около десяти лет. Он работал в студии в центре города, на Лиговском проспекте.
Ранее в Дагестане отца задержали за то, что он пять лет насиловал дочь.