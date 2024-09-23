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Врач рассказал, что поможет глазам не уставать за рулем

Врач Ермолаев: водителям важно использовать периферическое зрение

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Depositphotos

Во время поездки за рулем автомобилистам важно смотреть вдаль перед собой и не стараться сфокусировать взгляд на номере идущей впереди машины, чтобы их глаза не уставали. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Алексей Ермолаев.

«Дело в том, что у человека есть центральное зрение и периферическое. Это два совершенно разных механизма, которые позволяют человеку видеть. Это палочки и колбочки — нервные зрительные клетки. За рулем важно, чтобы мы использовали периферическое зрение: оно дает большую широту обзора и позволяет гораздо быстрее реагировать на изменения дорожной ситуации», — сказал эксперт.

По его словам, с помощью периферического зрения водители могут увидеть все, что происходит по бокам от них, без необходимости крутить головой. Ермолаев уточнил, что исключение составляют только люди с серьезными проблемами со здоровьем глаз, например, глаукомой.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что для здоровья глаз в рационе человека должен быть полный спектр витаминно-минеральных комплексов, в том числе витамины группы B, полиненасыщенные жирные кислоты Омега, жирорастворимые витамины A, D и так далее. Среди продуктов, в которых есть эти важные микроэлементы – селедка, тыква и горький шоколад.

Ранее врач назвал простой способ, который поможет достать соринку из глаза.

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