Россиянам рассказали, как побороть осеннюю хандру

Россиянам стоит включать в свой рацион питания больше белковых продуктов, чтобы справиться с осенней хандрой. Об этом рассказала семейный системный психотерапевт Лариса Никитина, передает Pravda.Ru.

«В каждый прием пищи, независимо от того, что вы едите, должен быть обязательно белок. Даже с яблоком вы решили перекусить, чтобы потом не засыпать и не быть как вареная муха, съешьте 10 орехов миндальных или йогурт греческий, просто белковый», — посоветовала эксперт.

По ее словам, осенью также стоит есть больше местных фруктов и овощей. Например, вместо манго употреблять яблоки и тыкву. Никитина также советует больше гулять на свежем воздухе и заниматься любимыми увлечениями, которые приносят удовольствие. Она также призывает наладить режим сна, чтобы поддерживать здоровье и молодость организма.

Опрос аналитиков проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что большинство — 70,8% — сотрудников российских компаний отмечают, что солнечная и теплая погода осенью способствует поддержанию высокого уровня работоспособности.

Ранее ученые назвали причину хандры из-за удаленного формата работы.