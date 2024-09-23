ФСБ опубликовала задержание экстремистов в Кабардино-Балкарии

ФСБ показала кадры задержания в Кабардино-Балкарии (КБР) членов экстремистской религиозной ячейки, которые применяли насильственные методы убеждения. Видео опубликовало РИА Новости.

На видео попал сам момент задержания экстремистов, а также найденные улики и как преступников доставляют в суд после обысков.

Утром 23 сентября силовики задержали в селе Исламей Баксанского района 15 подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии. По данным ведомства, они подвергали физическому насилию и психологическому воздействию лиц, которые не соответствовали радикальной идеологии.

Уточняется, что члены экстремистской ячейки координировали свои действия через мессенджер WhatsАрр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Фигурантам теперь грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее в России разработали новую стратегию противодействия экстремизму.