Автоэксперты раскритиковали запрет повышать цены на такси при ЧС и непогоде

В Госдуме рассмотрят законопроект о совершенствовании работы такси, который, в числе прочего, запретит перевозчикам повышать стоимость своих услуг в период ЧС и непогоды. Однако эта идея смешна и противоречит правилам рынка, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов. В беседе с 360.ru он сравнил эту ситуацию с подорожанием цветочных букетов перед 1 сентября.

Стоимость такси, которая корректируется в зависимости от погодных условий, это вполне рыночная история. Депутатам лучше следует узаконить невозможность снижения цен, так как это обязывает водителя выполнять слишком много рейсов в смену и нарушать правила.

«Депутатская идея определенным образом безудержно глупая», — заявил Попов. — Если запретить таксистам повышать цены в критических ситуациях, не связанных с терактами и другими ЧП, они не будут брать заказы. Ситуация будет довольно смешной».

В качестве примера автоэксперт привел цены на цветы, которые заметно растут перед 1 сентября. По его словам, если ввести запрет на это, то половина детей придут в школы без букетов. Также и запрет на изменение стоимости такси приведет к тому, что в случае критической непогоды таксисты не будут выезжать на заказы. Эта инициатива сама по себе расходится с главными принципами рыночного механизма, заключил Попов.

Напомним, помимо ограничений стоимости услуг перевозчиков, депутаты предложили отказаться от единого цвета автомобилей для работы через агрегаторы такси. Достаточно будет оставить фонарь на крыше и боковые обозначения «шашечки» для использования авто как для работы, так и для личных поездок.

Ранее «Яндекс Такси» предупредил о росте цен из-за дефицита водителей.