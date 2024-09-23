В Госдуме оценили, будут ли россиянам платить 13-ю пенсию

В России вряд ли начнут выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующую инициативу.

По ее словам, законопроект вряд ли одобрят, если его внесут в Госдуму.

«Чтобы Социальному фонду выплатить 13-ю пенсию, ему нужно «заработать» деньги от трудоустроенных граждан. Работающие россияне платят взносы в Социальный фонд, он формирует общий объем дохода, который как раз идет на пенсии. Если мы с вами готовы заплатить больше взносов в Социальный фонд, значит, наши пенсионеры получат больше средств. К сожалению, когда предлагаются такие решения, они совершенно не просчитываются», — отметила депутат.

Она напомнила, что выплату российским пенсионерам каждый год повышают на процент, который должен быть на уровне не ниже инфляции. С 2025 года пенсию будут повышать два раза — с 1 февраля и с 1 апреля. Однако это нельзя назвать 13-й пенсией, заключила Бессараб.

20 сентября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов говорил, что до конца 2024 года в Госдуму будет внесен законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров. По его мнению, данный проект не теряет актуальности, а только становится более востребованным. Чернышов добавил, что планирует доработать документ, который не получил поддержку с первого раза, и учесть замечания экспертов и коллег.

Ранее депутат назвал сумму справедливой пенсии для неработающих россиян.