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Эксперты объяснили, почему российские туристы полюбили отдых в избах

Вице-президент РСТ Барзыкин: россияне полюбили отдых в избах за экологичность

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ИЗБА девелопмент

В России набирает популярность новый вид отдыха – избинг. Он подразумевает жизнь в традиционных избах с деревенским бытом, баней, печью и огородом. Избинг-отели строят по всей стране, недельный отдых в них на берегу Волги уже обходится в 122 тыс. рублей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Избинг – это, по сути, разновидность глэмпинга. Создание подобных мест отдыха в России субсидируется государством, а спросом они пользуются благодаря экологичности, считает эксперт. Часто предприниматели просто реконструируют избы в деревнях, адаптируя их под разные направленности отдыха и разные программы. Отдыхающим предлагают рыбалку, прогулки, мастер-классы и так далее.

«Избинг с одной стороны сочетает в себе экологический и рекреационный туризм, а с другой — историко-культурную составляющую, особенно если изба не новая. Тем более там можно и в баню сходить, и наслаждаться не только природой», — подчеркнул Барзыкин.

Сегодня в разных субъектах России такой вид туризма распространяется со своими фишками в зависимости от культурного потенциала того или иного региона, заключил эксперт.

Напомним, специалисты выяснили, что глэмпинги стали пользоваться у россиян особым интересом. Так, за первую половину 2024 года россияне искали информацию о глэмпингах на 40% чаще, чем за аналогичный период 2023 года. По мнению экспертов, это связано с тем, что глэмпинги дают возможность сочетать экотуризм и высокий уровень комфорта.

Ранее были названы самые популярные направления для путешествий по России.

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