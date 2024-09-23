Москвичам рассказали, когда ждать первых осенних дождей

Первые в этом сентябре дожди в Москве могут пройти в пятницу, 27 сентября. Об этом kp.ru рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, этот месяц пока остается самым сухим за 145 лет метеонаблюдений. Осадки в городе и области ожидаются и в субботу, 28 сентября.

«Очень велика вероятность, что в эти дни, особенно в субботу, жителям Москвы и Подмосковья надо брать с собой зонтики. Но все равно будет тепло, температура существенно выше нормы. В целом сейчас идет перестройка атмосферных процессов в Европейской территории России», — сказал Варакин.

При этом синоптик уточнил, что в первой декаде октября температура воздуха все еще будет выше климатических норм.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого заявил, что температура на юге России в течение всей недели будет держаться на уровне +24...+28°С. По его словам, в регионе продолжается бархатный сезон, температура воды составляет около +24°C. В Крыму прогнозируется 25-26°С, ночные температуры — 17-19°С, заключил он.

Ранее москвичам пообещали летнюю погоду и резкое похолодание в конце сентября.