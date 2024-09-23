Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от деторождения. Об этом пишет ТАСС.

В документе указано, что за чайлдфри собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола, за которые предусмотрены штрафы для граждан от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административным приостановлением деятельности до 90 суток.

Если пропаганда будет направлена в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов вырастут в два раза, отметили авторы законопроекта. Если пропаганду чайлдфри обнаружат в СМИ или интернете, то юрлицам грозит штраф до 4 млн рублей.

Кабмин также поддержал законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения» в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого говорил, что повышение рождаемости является приоритетом для работы правительства России. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Кремль предложение председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко о запрете движения «чайлдфри», Песков отметил, что демографическая проблема в стране является одним из главных вызовов для правительства.

Ранее в Госдуме заявили, что в России не существует движения чайлдфри.