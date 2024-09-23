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Россиянам рассказали, что делать с найденным на улице телефоном

Роскачество: найденный на улице телефон – это часть мошеннической схемы

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Freepik.com

Якобы потерянный телефон может быть на самом деле частью мошеннической схемы, поэтому брать его себе крайне опасно. Лучше действовать и передать его владельцу помещения или охране. Ни в коем случае нельзя вставлять в телефон свою сим-карту, предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT.

Если телефон нашелся в автобусе или ТЦ, отдать его нужно охраннику или водителю, чтобы избежать обвинений в попытке присвоить чужое имущество. Если удастся связаться с владельцем – это идеальный вариант, однако если в телефоне нет сим-карты крайне опасно вставлять в него свою.

Гаджет мог быть подготовлен к «потере» мошенниками – он может быть заражен вирусами и вредоносными ПО, которые могут украсть данные пользователя, навредить другим устройствам, а также стать средством слежки из-за тайно включенных камеры и микрофона. Также телефон может быть задействован в мошеннических схемах и вымогательстве денег – лучшим вариантом будет отнести его в полицию, подчеркнули эксперты.

Ранее мошенники от лица ВС РФ выманили у заслуженной артистки более 1 млн рублей.

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