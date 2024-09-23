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В Киеве подожгли военный микроавтобус

«Страна.ua»: в Киеве подожгли военный микроавтобус

Очередной случай поджога микроавтобуса, принадлежавшего украинским военным, зафиксирован в Киеве. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна».

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Накануне очевидцы сообщали о взрыве.

9 сентября группа неизвестных подожгла автомобиль военного в Киеве. В Telegram-канале движения «Другая Украина» уточнялось, что инцидент произошел ночью в районе Дарницкой площади.

16 сентября сообщалось, что за 24 часа на Украине подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге и три автомобиля военных.

На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей ВСУ и волонтеров. Примерно 25% поджигателей машин могут оказаться несовершеннолетними. Они соглашаются на такие акции за денежное вознаграждение в размере от $600.

Ранее украинские военные начали сторожить свои автомобили по ночам.

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